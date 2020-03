Sala Consilina: camiceria avvia produzione di mascherine

La ViBen di Sala Consilina ha iniziato a produrre mascherine protettive che vengono distribuite gratuitamente esclusivamente a chi è impegnato in prima linea nell’emergenza Coronavirus. Un gesto finalizzato ad aiutare quanti sono in prima linea in questa battaglia.

Pertanto associazioni di volontariato, forze dell’ordine, gruppi di Protezione Civile ed operatori sanitari possono recarsi presso il punto vendita in località Tressanti per poterle ritirare.