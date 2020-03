Santa Marina: Fortunato chiede misuro a supporto dell’economia

Il sindaco del Comune di Santa Marina, Giovanni Fortunato, ha inviato una nota al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per chiedere di utilizzare questo periodo di fermo per “incrementare la forza lavoro negli uffici regionali per lavorare ed emettere in tempi rapidissimi tutti i numerosi decreti di finanziamento in fase di istruttoria in modo da permettere a noi Enti di preparare gli atti per gli affidamenti dei lavori e trovarci pronti non appena si potrà ripartire con i cantieri”.

La richiesta di Fortunato è da inquadrare nell’ottica di dover fornire un aiuto ad aziende ed imprese che rischiano il fallimento.

Fortunato chiede anche di “liquidare con urgenza i numerosi stati di avanzamento lavori ed effettuare i pagamenti già richiesti, al fine di fornire un po’ di ossigeno e speranza alle imprese che grazie ai crediti vantati potrebbero far fronte almeno in parte alla drammaticità economica che la crisi sanitaria ha prodotto”.