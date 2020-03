Imprenditori cilentani mettono a disposizione propri mezzi per trasporto merci

Una lettera al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per mettere a disposizione i propri mezzi in questa fase di emergenza coronavirus. E’ l’iniziativa degli imprenditori cilentani Costabile e Domenicantonio Di Sessa che gratuitamente si è messo a disposizione per garantire servizi di trasporto/movimentazione merci destinate alle strutture ospedaliere della Regione Campania o alla Protezione Civile della Campania.

Questo il testo della lettera inviata al presidente De Luca:

Egregio Presidente,

chi scrive crede in un’idea di impresa che abbia quale scopo non il profitto, ma l’innovazione, il cambiamento, il miglioramento, la risposta ai bisogni emergenti dell’uomo. Il profitto è soltanto un indicatore “etico”, necessario ma non sufficiente, della misura del successo dell’impresa. Un’impresa che non genera profitto non è un’impresa sana, non è un’impresa sostenibile, non è un’impresa socialmente responsabile.

Il momento che stiamo attraversando a livello sociale ed economico è davvero drammatico, al punto da indurre il Presidente del Consiglio a parlare di “Crisi peggiore dal dopoguerra”. A causa della rapida diffusione dell’epidemia da COVID-19 e delle necessarie misure di contenimento adottate a livello nazionale e regionale, difatti, siamo progressivamente passati da una situazione di emergenza economica a “un’economia di guerra”, come efficacemente osservato oggi dal presidente di Confindustria, dott. Vincenzo Boccia.

Le nostre aziende di trasporto intendono pacificamente rispondere a questa “chiamata alle armi”, equipaggiate, in tale drammatico momento, dei soli valori di solidarietà e impegno per le comunità della Regione Campania.

In tale fase emergenziale, intendiamo significare la nostra disponibilità ad offrire, in forma assolutamente gratuita, la prestazione di servizi di trasporto/movimentazione merci destinate alle strutture ospedaliere della Regione Campania o alla Protezione Civile della Campania; con la precisazione che i veicoli di cui dispongono le nostre aziende sono di tipo autoarticolato (bilici) cassonati privi di impianto frigo e/o temperatura controllata.