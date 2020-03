Dantedì, anche il “Parmenide” di Vallo parteciperà all’iniziativa

Domani 25 marzo sarà il Dantedì, la giornata che celebra Dante Alighieri, recentemente istituita dal Governo su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini; la data è stata individuata come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.

La prima edizione, considerata l’emergenza coronavirus, ‪sarà in formato digitale con letture virtuali del Sommo Poeta a cui parteciperanno musei, archivi, biblioteche, artisti, Mibact e Miur e Rai per l’intera giornata. Alle ore 12.00 di domani, infatti, tutti saranno chiamati a leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia.

Anche l’Istituto “Parmenide” di Vallo della Lucania parteciperà all’iniziativa; all’orario stabilito, infatti, tutti gli studenti si collegheranno in videolezione e leggeranno i canti più belli della Divina Commedia.