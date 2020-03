Sacco: un numero di telefono per la consegna farmaci

Un numero telefonico dedicato ai cittadini che hanno bisogno di acquistare o ritirare farmaci. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Sacco, guidata da Franco Latempa. L’Ente, per limitare al massimo gli spostamenti dei cittadini, ha disposto la possibilità di effettuare consegne a domicilio.

Ad occuparsene saranno i volontari della Protezione Civile che ritireranno il prodotto richiesto presso la farmacia distrettuale dell’Asl. Sarà necessario telefonare al numero 347 8578323. I farmaci vengono consegnati direttamente al domicilio dei richiedenti.

Un aiuto concreto per i residenti ed in particolare per anziani e fasce deboli che hanno difficoltà di spostarsi.