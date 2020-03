Serie B: Salernitana, Heurtaux mette in palio la sua maglia

Continua a far parlare di se Thomas Heurtaux, difensore classe 1988, da questa estate in forza alla Salernitana in Serie B. Il calciatore transalpino, dopo aver rilasciato un’intervista al quotidiano France Football, nella quale parlava del difficile momento vissuto in Italia, è rimbalzato alle cronache per il suo “cinguettio” al veleno contro Emmanuel Macron, capo di stato francese.

Il post di Thomas Hertaux

L’ex difensore dell’Udinese tornato in campo da titolare, con la maglia della Salernitana, nella sfida contro il Perugia, ha messo in palio proprio la sua divisa da gioco, con un post su Instagram (che puoi trovare qui).