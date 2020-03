Serie B: Heurtaux (Salernitana) e il suo “cinguettio” al veleno a Macron

Thomas Heurtaux, calciatore francese classe 1988, ha vissuto i migliori anni della sua carriera con la maglia dell’Udinese. Il difensore si è distinto, in particolare, nella stagione 2013-2014 impreziosite da 32 presenze e 4 reti nella nostra Serie A.

Il transalpino, passato in estate alla Salernitana, non ha risparmiato la sua amarezza, per la gestione sull’emergenza COVID-19, nei confronti del capo di stato francese Macron.

Monsieur le Président @EmmanuelMacron c’est quand même très regrettable de ne pas avoir profité (malheureusement) du drame qui ce passe en Italie pour anticiper et protéger la France! Au moins 10 jours de perdu! Prenez les bonnes mesures ce soir #confinementtotal 🚨 #COVIDー19 — Thomas Heurtaux (@THeurtaux_75) March 16, 2020

Il calciatore imputa allo stesso Macron di aver “perso” 10 giorni, dove, la classe politica francese, non avrebbe agito in maniera saggia per prevenire la diffusione del virus, soprattutto visto quello che sta accadendo nella vicina in Italia.