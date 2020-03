La ricetta: zeppole campane di San Giuseppe

Dopo le zeppole cilentane di San Giuseppe (leggi qui), non possono mancare oggi sulle tavole campane ma ormai di tutta Italia le ciambelline con crema e amarene. In un momento così pesante e straziante addolciamo un po’ questo giorno di “festa”.

Ecco come prepararle:

150 ml di acqua, 120 gr di burro, 4 uova, 1 cucchiaio di zucchero, 150 gr di farina e un pizzico di sale.

In una pentola portare a bollore l’acqua con il burro, lo zucchero e il sale. Quando tutto sarà amalgamato aggiungere la farina setacciata e girare continuamente finché tutto il composto non si attacca al mestolo in legno (la cucchiarella). Porre l’impasto in una terrina e quando sarà quasi freddo aggiungere uno per volta le uova continuando a lavorare con una spatola. Mettere il composto in una sacca a poche e formare delle ciambelline su di una teglia ricoperta di carta forno. Cuocere per circa 15 minuti a 180°. Decorare le zeppole fredde con della crema pasticcera con al centro un’amarena sciroppata. Per un gusto più delicato potete aggiungere alla crema qualche cucchiaio di panna.