Zeppole cilentane di San Giuseppe

Tra pochi giorni è la festa del papà; ricade il 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, padre putativo di Gesù e protettore dei padri e della Chiesa. Questo momento di stop collettivo per grave emergenza sanitaria ci da spazio per occupare di più anche i fornelli, allora mamme mani in pasta e proviamo a fare le famose ciambelline ricoperte di zucchero!

Ecco come prepararle:

1 kg di farina, 4 patate medie, 6 uova, un bicchiere di olio, 50 gr di lievito madre, un pizzico di sale e la scorza grattuggiata di un limone. Zucchero per la finitura.

Bollire le patate intere e con la buccia. In una terrina disporre la farina, al centro mettere le uova, lo zucchero, il lievito, il sale, l’olio e il limone poi schiacciare con uno schiacciapatate le patate ancora bollenti e impastare energicamente tutto, finire di impastare su di un ripiano preferibilmente in legno. Subito formare delle ciambelline e pisporle su di una tovaglia ad un paio di cm di distanza. Coprire con un’altra tovaglia e mettrvi sopra una coperta eh si come facevano i nostri nonni perché le zeppole vanno coccolate! Lasciar lievitare per circa un ora e mezza, friggere in abbondante olio a fiamma moderata, passarle velocemente su carta assorbente e subito nello zucchero poiché se si freddano lo zucchero non aderisce.

Si conservano bene per un paio di giorni ma servirle tiepide sarebbe l’ideale.