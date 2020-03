Coronavirus: a Sapri i negozi consegnano la spesa a domicilio gratis

SAPRI. L’emergenza coronavirus si sta riflettendo anche sulle attività commerciali. Molte persone stanno limitando le uscite e a farne le spese sono in particolare i negozi, ristoranti, pub e pizzerie che vedono diminuire notevolmente i loro clienti. Un circolo vizioso che non risparmia nessuno, dalle botteghe alle farmacie, dai ristoranti agli alimentari, passando per i negozi di abbagliamento.

Ecco perchè a Sapri si è deciso di attivarsi. Su iniziativa dell’Unione Commercianti Sapresi, infatti, diversi negozi hanno deciso di garantire la consegna a domicilio della spesa gratuitamente.

Basterà telefonare, ordinare ciò che si desidera e il prodotto scelto arriverà direttamente a casa. L’elenco con le attività aderenti all’iniziativa è disponibile sulla pagina Facebook dell’associazione ed è in continuo aggiornamento.