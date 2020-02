VIDEO | Biomasse, discarica e Consac: parla il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli

Polemiche a Castellabate per l’impianto a biomasse per il quale il Comune ha avviato l’iter di realizzazione. I cittadini sono pronti alla protesta ma intanto il sindaco Spinelli difende la scelta della sua giunta, anche se sottolinea la possibilità di posticipare l’avvio dei lavori per l’impianto.

Il primo cittadino interviene anche sulla questione della bonifica della ex discarica di Piano Melaino e della questione Consac.

Argomenti che stanno tenendo banco nella comunità di Castellabate.