Simona Molinari incanta con l’abito realizzato per lei dal roscignolo Antonio Martino

Apprezzamenti per la canzone, lo stile e l’abito. Simona Molinari ha duettato ieri a Sanremo con Rafael Gualazzi, interpretando una canzone portata al successo da Mina, “E se domani”, riproposta in chiave Jazz. In molti hanno puntato l’attenzione sull’abito dell’artista realizzato per lei dallo stilista Antonio Martino, originario di Roscigno, che ha ottenuto unanimi apprezzamenti.

Proprio di recente Antonio Martino ha annunciato la sua nuova collezione autunno – inverno. Essa è ispirata al Giappone, alla leggenda di Tanabata, e si lascia rapire dalle cromature di blu (leggi qui).

Benché non viva più sul territorio da tempo, Antonio non dimentica le sue origini e quando può torna a trovare la mamma che vive ancora nel centro alburnino e pare sia stata lei a trasmettergli questa sua grande passione per la moda. Infatti il giovane stilista non ha mai mancato di ringraziare la sua famiglia per la spinta e il supporto che gli ha dato.