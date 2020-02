Oroscopo: Scorpione, serata eccitante

Ariete – Guardate con maggiore attenzione alla situazione reale e modificate un progetto di lavoro. In amore schiarita improvvisa.

Toro – Non sottovalutate una informazione, avuta quasi per caso, che sarà preziosa per il lavoro. In amore vi attraggono sempre le persone difficili.

Gemelli – Sforzatevi di capire anche il punto di vista dei vostri collaboratori. Un rapporto affettivo rischia di diventare solo abitudine.

Cancro – Rapporti conflittuali con i collaboratori non portano niente di buono nella vostra attività. In amore appianate i contrasti latenti

Leone – Dovete prendere con maggiore serietà gli sviluppi della situazione nel lavoro. In amore state facendo veloci passi avanti.

Vergine – Dovete fare un piccolo sforzo e sbrigare entro la giornata le pratiche di lavoro arretrate. L’amore vi sa apparire tutto più facile.

Bilancia – Non sempre nel lavoro si può vincere: l’importante è fare tesoro dell’esperienza negativa. Legami sentimentali sempre più forti.

Scorpione – Avrete l’opportunità di raccogliere notevoli consensi per un vostro progetto di lavoro. Serata eccitante.

Sagittario – Per risolvere un problema di lavoro che vi angoscia da giorni provate a guardarlo da un’altra prospettiva. Favorito il settore sentimentale

Capricorno – La vostra vita professionale si arricchisce di nuovi stimoli: è il momento di rilanciare. In amore nervosismo latente.

Acquario – Avete avuto la pazienza di attendere tempi migliori nel lavoro: sarete premiati. Un incontro folgorante in serata.

Pesci – Non dovete avere dubbi sulla strada da imboccare nella professione per rilanciarla. Forse in vista l’anima gemella.