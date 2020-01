Rifiuti lungo la Mingardina, esposto in Procura

Mentre il sindaco Carmelo Stanziola immagina fototrappole per stanare le coppiette incivili, al km 0,5 della Mingardina sono presenti diversi rifiuti. Lo denuncia l’attivista per l’ambiente Paolo Abbate. “L’info point creato dal comune di Centola-Palinuro, dove un grosso cartello informa che a Centola si differenzia e la tutela dell’ambiente è sinonimo di turismo, è da molto tempo ricolmo di rifiuti di vario tipo, anche pericolosi come cemento-amianto”, spiega.

“Dietro il telone verde scuro si nascondono alla vista di chi passa due contenitori ricolmi di sacchetti di rifiuti, specialmente organici, che sprigionano un odore nauseabondo – Aggiunge – Spesso cani vagabondi e affamati vi cercano il cibo. Un degrado e inquinamento che occorre urgentemente di essere bonificati”.

Pertanto è stato inviato un esposto al comune di Centola, al Presidente del Parco nazionale del Cilento VDA e alla procura di Vallo della Lucania.