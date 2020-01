Oroscopo: Cancro, in amore guardate al futuro con ottimismo

Ariete – Dimostrate con i fatti ai superiori la vostra preparazione e il vostro intuito. In amore battetevi fino in fondo per conquistare chi vi piace.

Toro – Siete tanto preparati da poter affrontare al meglio qualsiasi situazione difficile nel lavoro. In amore state andando troppo in fretta.

Gemelli – Finora nel lavoro non vi siete impegnati abbastanza: è tempo di darsi da fare, di inventarsi qualcosa. Investite di più nei sentimenti.

Cancro – Riflettete molto prima di agire o di prendere una decisione di lavoro di una certa importanza. In amore guardate al futuro con ottimismo.

Leone – Nel lavoro è giusto seguire le proprie intuizioni, ma è necessario fare anche dei riscontri. Vita affettiva piuttosto burrascosa.

Vergine – Cercate di non complicare la situazione lavorativa impegnandovi in iniziative collaterali. Passi avanti in amore.

Bilancia – I vostri programmi di lavoro non saranno compromessi da una situazione al momento complicata. In amore siate sinceri se pretendete la sincerità.

Scorpione – Cercate di non sottovalutarvi altrimenti rischiate di combinare ben poco nella professione. Sentimenti contraddittori.

Sagittario – Non accettate altri incarichi di lavoro: non potreste reggere il ritmo e finireste per combinare poco. Nervosismo nei rapporti di coppia.

Capricorno – In questo periodo vi sentite incerti e confusi nel lavoro: colpa della situazione instabile. Piccoli gioie affettive.

Acquario – Concentratevi di più sui prossimi passi da fare nella professione: potrebbero decidere del vostro futuro. In amore lasciate da parte l’orgoglio.

Pesci – Prendete la vita lavorativa con maggiore ottimismo: è l’approccio migliore per riuscire. Imparate ad ascoltare i problemi del partner.