Metanizzazione in Cilento, Pisani si attiva in prima persona

Il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha diffuso una notizia che è da sempre motivo di grande interesse. Il decreto di finanziamento, circa l’intervento di metanizzazione nel Cilento, tarda ad arrivare.

Così Stefano Pisani si reca personalmente a Roma per “portare fuori dalla palude burocratica questa importante infrastruttura che vale 500mln di euro”.

Ad attenderlo Alessia Morani, Sottosegretaria allo Sviluppo Economico, ed Antonio Misiani, Vice Ministro dell’Economia, il quale ha prontamente attivato gli uffici della Ragioneria dello Stato per sbloccare il progetto di metanizzazione.

Il 28 gennaio Misiani e Morani si incontreranno e definiranno le linee pratiche da seguire per la realizzazione della rete del metano. Una notizia che sicuramente rappresenta un grande passo avanti per l’intero territorio.

La Regione Campania già nel 2018 stanzió a favore della metanizzazione cilentana, 50 milioni di euro da investire sia per la copertura delle spese infrastrutturali, che per il sostegno dei costi degli allacci. (fino a un massimo di 450 euro ad utente).

Il Sindaco di Pollica, nel manifestare la felicità per il risultato raggiunto, rammenta che qualora dovesse andare tutto per il meglio, oltre a ringraziare chi fin da subito ha contribuito come Simone Valiante, Tino Iannuzzi, Gino Marotta, Luca Cascone e il Presidente De Luca, un grazie più che dovuto andrà al Senatore Francesco Verducci “un amico regalatomi dalla politica che mi ha consentito di portare alle persone giuste le istanze importanti del nostro territorio!”