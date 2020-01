Uno spot video per promuovere Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Uno spot video per promuovere il territorio. E’ l’idea dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha messo in campo. L’esecutivo, benché la città sia stata spesso sotto i riflettori grazie ad una serie di trasmissioni televisive che hanno portato ulteriormente alla ribalta le bellezze del territorio e in particolare di Paestum, vuole fare qualcosa di più.

Uno spot video per Capaccio Paestum

Si punta sul marketing territoriale e su uno spot che possa mostrare le eccellenze sul territorio. Ciò nell’ottica di “migliorare l’immagine e la notorietà delle eccellenze presenti sul territorio”. Inoltre si vuole arrivare a “valorizzare delle bellezze ambientali, paesaggistiche e naturalistiche”.

Un obiettivo che, fanno sapere da palazzo di città, è una priorità.

In tal senso, secondo l’amministrazione Alfieri, lo spot video “rappresenta uno degli strumenti promozionali più innovativi, sia perché migliora l’immagina e la notorietà dei luoghi, sia perché contribuisce alla crescita dei flussi turistici, ricreando così effetti economici moltiplicativi rilevanti”. Non solo: per l’esecutivo lo spot video “può contribuire ad offrire al mercato nuove forme di appeal territoriale, utilizzando e valorizzando elementi latenti e spesso sottovalutati”.

Spetterà agli ufici avviare gli adempimenti necessari ad avviare l’iter per individuare chi dovrà provvedere alla realizzazione dello spot.

Il precedente e le polemiche

Anche quando era sindaco di Agropoli, Franco Alfieri volle realizzare uno spot video per promuovere le bellezze del territorio. L’idea non mancò di suscitare polemiche poiché lo stesso venne proiettato principalmente durante gli eventi cittadini e sulle emittenti locali. Secondo alcuni, quindi, una tale promozione non poteva raggiungere le finalità per cui era stato realizzato: ovvero promuovere la città al di fuori del territorio stesso intercettando nuovi potenziali vacanzieri.