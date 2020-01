GranAmore. Trentinara a San Valentino si veste d’amore

Quando si pensa all’amore per le tradizioni, per la propria terra, per la cultura, per le usanze e rituali di vita destinati a non svanire si parla di Trentinara: il paese del “pane e dell’amore”. Da questo connubio nasce GranAmore, l’evento che celebra un sentimento semplice che, come il grano, la materia prima per fare il pane, ha bisogno di cure e di attenzioni per germogliare e crescere.

L’idea nasce dal grande successo del cartello “Kiss please” che, installato nei pressi della panoramica terrazza di Trentinara, invita al bacio con la raffigurazione di Isabella e Saul, due giovani amanti protagonisti di una antica leggenda: il capo brigante e la figlia del marchese si innamorano, ma la “diversità” di ceto sociale e culturale li obbliga ad incontrarsi in segreto. Perseguitati e scoperti dalle truppe del marchese si lanciano – per suggellare in eterno il loro amore – con un gesto di estremo coraggio dalla pietra “‘ncatenata”, uno dei simboli del nostro territorio, che sembra rappresentare l’abbraccio indissolubile di due innamorati.

Saul e Isabella rappresentano un chiaro messaggio di amore senza riserve: la via dell’amore, il murales, l’obbligo del bacio ed il monumento installato a Trentinara nella piazza del Belvedere rendono omaggio proprio al loro amore.

L’evento si svolgerà in occasione della “festa degli innamorati”, a San Valentino, nei giorni 14, 15 e 16 febbraio. Durante queste tre giornate Trentinara si vestirà d’amore con luminarie a tema, fiori, musica ed intrattenimento.

“La nostra – dichiara il Sindaco di Trentinara Rosario Carione – vuole essere una sfida intrapresa per accendere i riflettori sul nostro territorio in un periodo dell’anno difficile dal punto di vista turistico; tuttavia febbraio è il mese che meglio rispecchia il tema dell’amore e, dunque, è il momento giusto per celebrarlo.

La sfida è anche quella di affiancare al pane l’amore, quale ulteriore elemento identitario di Trentinara legato alla leggenda di Saul e Isabella, nel proposito di promuovere il nobile sentimento dell’amore in senso stretto e anche l’amore per la propria terra, per le tradizioni e i paesaggi di un territorio come il nostro, terrazza del Cilento dalla suggestiva bellezza”.

Nel frattempo, in vista dell’evento, parte un contest fotografico promosso dal Comune di Trentinara che premierà chi meglio sarà in grado di rappresentare il concetto di GranAmore: una nozione molto ampia, che può essere legata o prescindere dall’amore di coppia. In questa parola composta è compreso l’amore per la propria terra e per le tradizioni. Attraverso questo contest si invita a dedicare delle immagini che abbiano il sapore di un sentimento, che oggi sembra essere fuori moda, ma che in realtà è semplice ed essenziale come il pane. Il tema dell’amore può essere liberamente interpretato e rappresentato attraverso uno scatto fotografico. Obbligatorio è scattare, scattarsi, o avere scattato una foto sul territorio di Trentinara, dove ci sono molti elementi legati a questo sentimento.

La partecipazione al concorso è gratuita e si perfeziona con alcuni passaggi obbligatori:

1) seguire il profilo Instagram ufficiale @granamore.trentinara;

2) scattare, scattarsi, o aver scattato una foto seguendo la tematica del contest, liberamente interpretata;

3) la foto, scattata obbligatoriamente nel Comune di Trentinara, deve riportare uno degli elementi simbolo (Via dell’Amore, Murales e Monumento di Saul e Isabella, cartello “Kiss…please”);

4) condividere lo scatto sul proprio profilo Instagram taggando la pagina @granamore.trentinara ed inserendo gli hashtag ufficiali #granAmore #trentinara.

È possibile pubblicare i propri scatti a partire dal 12 gennaio ed entro il termine perentorio del 2 febbraio 2020. Gli scatti saranno valutati e giudicati in maniera inappellabile dalla giuria composta da: un esperto di arte, un fotografo e un giornalista. La premiazione si svolgerà a Trentinara nei giorni dell’evento GranAmore.

I premi saranno così assegnati:

1° Classificato: Soggiorno di Coppia a Trentinara comprensivo di Cena, Pernottamento e Colazione;

2° Classificato: Cena a Trentinara + Volo di Coppia da effettuarsi entro Settembre 2020.;

3° Classificato: Box di Prodotti De.C.o.

Tutti gli scatti saranno utilizzati per allestire una mostra fotografica nell’ambito dell’evento GranAmore.

Per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento disponibile sul sito del Comune di Trentinara.

Intervento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020. Linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”. Azione 4: “iniziative promozionali sul territorio regionale”. Periodo giugno 2019- giugno 2020