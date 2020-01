Atena Lucana punta a fondi per la viabilità

Il comune di Atena Lucana, retto dal sindaco Luigi Vertucci, ha approvato un progetto che riguarda la manutenzione straordinaria e la regimentazione delle acque per la strada comunale Barre. L’Ente ha intenzione di sfruttare le risorse governative stabilite dal decreto legge 32 del 18 aprile scorso che stabilisce fondi per i programmi infrastrutturali dei comuni al di sotto o pari a 3.500 abitanti. Queste risorse divengono immediamente cantierabili per la manutenzione di strade, dell’illuminazione pubblica, nonchè per le strutture pubbliche comunali e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Atena Lucana, inoltre, rientra in quei comuni con un indice di vulnerabilità sociale e materiale maggiore a 100 (tale paramentro è un indicatore dell’Istat che fa una media dei problemi sociali in un territorio, le informazioni vengono raccolti durante il censimento generale): in questo modo l’ente risponde pienamente ai requisiti per ottenere il finanziamento.

Il quadro economico di spesa per i lavori è pari a 199.950 euro di cui 149.950 che vengono scorporati per l’esecuzione, (con oneri per la sicurezza pari a 505,10 euro),mentre la restante parte riguarda invece le somme a disposizione dell’amministrazione. Non c’è bisogno di alcun parere sovracomunale: i lavori, quindi, possono partire a breve giro di posta.