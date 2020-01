Agropoli: pulizia e ripristino di spiagge e sentieri, volontari in azione

Volontari in campo, ad Agropoli e nell’area di Tresino. Due iniziative sono state organizzate per la giornata di domenica, entrambe promosse da singoli o gruppi di cittadini che vogliono bene al proprio territorio. Il primo appuntamento è nei pressi del Lido Venere di Agropoli dove alcuni agropolesi hanno deciso di riunirsi per ripulire la spiaggia dai rifiuti. E’ la seconda volta che si entra in azione per rimuovere la spazzatura, in particolare plastica, che viene trasportata dal mare sul litorale. Ciò anche al fine di evitare che le mareggiate possano riprendere i rifiuti e trascinarli nuovamente in acqua.

La seconda iniziativa, invece, parte da Danilo Palmieri, membro del Cai e appassionato di trekking e natura che ha deciso di promuovere un nuovo evento per l’area di Tresino tra Agropoli e Castellabate. “A causa delle piogge delle scorse settimane – spiega Palmieri – sul Tresino si sono verificati degli smottamenti lungo i sentieri, tra cui la rottura di una passerella di legno che permetteva il passaggio di un ruscello che divideva il sentiero principale del Tresino, ossia quello che si sviluppa lungo la costa e collega Agropoli (Trentova) con Castellabate (zona lago)”. “Per permettere a tutti il passaggio in tutta sicurezza e nel breve tempo, domenica 12 gennaio abbiamo organizzato un uscita dedicata al ripristino dell’intera area dove è situato il ponte”, annuncia.

L’appuntamento è alle 8.30 in località San Pietro. Da lì si arriverà in località Lago per poi raggiungere a piedi il punto. “Come sempre le attrezzature le mettiamo noi…a voi non resta che portare le braccia, la volontà, ma sopratutto l’allegria”, dice Danilo Palmieri.