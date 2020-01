Calcio a 5 femminile: la Salernitana torna nel Cilento

Torna nuovamente nel Cilento la Salernitana Femminile di calcio a 5. La società granata, presieduta da Domenico Pizzicara,sabato, infatti, sarà di scena al PalaCilento di Torchiara, come già successo domenica 15 dicembre.

Nell’occasione le salernitane, da sei anni consecutivi in Serie A-2, ebbero la meglio, per 6-2, sul Futsal Rionero. Nel week-end alle porte, invece, le granatine saranno opposte alla corazzata Dona Five Fasano, capolista del gruppo D con 33 punti in classifica.

Il quintetto guidato dal tecnico Pannullo, che in stagione ha perso una gara a tavolino vinta sul parquet, è attualmente, con le sue 12 lunghezze in graduatoria, a meno 1 dal sesto posto.