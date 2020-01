Solidarietà nazionale consegna giochi negli ospedali di Vallo e Sapri

Il giorno dell’Epifania, con la collaborazione di Salerno ai Salernitani, gli attivisti di Solidarietà Nazionale Cilento e Vallo di Diano hanno inteso consegnare giocattoli ai reparti pediatrici di Sapri e Vallo della Lucania.

“Il 6 gennaio, dovrebbe essere un giorno di festa per tutti i bambini, per cui l’azione di Solidarietà Nazionale è finalizzata a portare un pó di gioia anche a coloro che sono ricoverati in ospedale e che, grazie ad un piccolo gesto, potranno vivere un’Epifania spensierata”, fanno sapere.