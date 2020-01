Torraca: butta soldi nei rifiuti, operatore ecologico li recupera e li restituisce

TORRACA. Per sbaglio ha gettato nei rifiuti una busta contenente una ingente somma di denaro. Ma un operatore ecologico l’ha recuperata e restituita. L’episodio è avvenuto ad inizio dicembre a Torraca. Protagonista Giuseppe D’Amato, dipendente della società che si occupa della raccolta rifiuti sul territorio e in particolare nella zona San Martino – Fenosa al quale il Comune intende dare i giusti meriti.

I fatti

Un cittadino, F.C., per errore aveva gettato una busta contenente dei soldi tra i rifiuti. Ha tentato in ogni modo di recuperarla ma senza esito. Allora si è rivolto all’operatore ecologico. Per lui rappresentava l’ultima spiaggia. Giuseppe Amato, compresa la difficoltà dell’uomo, ha fatto tutto il possibile per recuperare il denaro riuscendo a compiere un’impresa praticamente impossibile.

Il riconoscimento

La storia, conclusasi con un lieto fine, si è subito diffusa in paese.Ecco perché l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Bianco, ha voluto fare la sua parte con un elogio a Giuseppe Amato per “la straordinaria azione positiva posta in essere in favore del nostro concittadino trovatosi in grande difficoltà”.