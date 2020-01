Ruba auto ad Agropoli e tenta rapina a Capaccio: caccia al malvivente

CAPACCIO PAESTUM. Malviventi in azione questa mattina in località Laura. Un uomo è entrato in azione presso un supermercato sito lungo la Sp175. E’ accaduto intorno alle 13. Stando alle prime ricostruzioni una persona a volto coperto con un passamontagna e armato di un coltello, è entrata nell’attività ed ha intimato alla cassiera di consegnargli il denaro. La donna che si trovava da sola all’interno, però, è riuscita a fuggire.

Il malvivente ha tentato di aprire da solo la cassa ma non ci è riuscito ed è fuggito via a bordo di un’auto parcheggiata all’esterno. Non si sa se ci fossero dei complici. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli. Immediate le indagini.

Alcuni presenti sono riusciti a prendere il numero di targa dal quale è emerso che la vettura era stata rubata durante la mattinata ad Agropoli. Si spera di ottenere elementi utili alle indagini attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.