L’Epifania porta una nuova ondata di freddo

Il 2019 ci ha salutato con un clima piuttosto freddo. L’anno nuovo invece ha visto il rafforzarsi dell’alta pressione con tempo stabile e temperature in media, più miti di giorno e fredde di notte. La situazione però sta per cambiare. Dalla Scandinavia sta giungendo un impulso di aria molto fredda che, come lo scorso, avrà come obiettivo i Balcani ma riuscirà ad interessare anche il Sud Italia soprattutto nella giornata dell’Epifania. Anche stavolta non si avranno particolari fenomeni bensì un netto calo delle temperature e un notevole rinforzo del vento di Grecale.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano.

SABATO: cielo parzialmente nuvoloso, non si escludono occasionali e deboli piovaschi sparsi. Temperature stazionarie.

DOMENICA: tempo prevalentemente soleggiato, più nuvole nelle aree interne a ridosso dell’Appennino. Dal pomeriggio irromperà il Grecale con freddo in aumento e temperature in calo. Mare mosso. Possibili fiocchi nella notte nel Vallo di Diano fino a quote basse.

LUNEDÌ(EPIFANIA): cielo sereno o poco nuvoloso. Sarà una giornata fredda, con sostenuti venti di grecale e temperature al di sotto della media stagionale. Mare mosso specie a largo.