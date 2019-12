Agropoli, delega al porto al consigliere Di Filippo

Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha ceduto alla richieste dei consiglieri. Dopo aver dato i lavori pubblici a Franco Di Biasi nei mesi scorsi, l’assessorato al porto viene tolto al vicesindaco Eugenio Benevento e assegnato al consigliere Giuseppe Di Filippo. Un provvedimento voluto anche per frenare le pressioni che da tempo faceva un gruppo di consiglieri comunali che rischiava di minare la compattezza della maggioranza. Si attende l’ufficialità del provvedimento.

In realtà la possibilità che Benevento perdesse la delega al porto era stata paventata già dopo la cacciata di Elvira Serra, quando diventò il vice di Coppola. In cambio avrebbe dovuto rinunciare ad uno dei suoi ruoli. Di fatto il sindaco Coppola ha ridimensionato in questi anni il ruolo dei più votati alle ultime consultazioni dando delle deleghe ai consiglieri che servono a ben poco in termini pratici.

Delegati sono anche Franco Crispino alla Cultura, Maria Giovanna D’Arienzo alle Politiche Sociali, Giuseppe Cammarota allo Sport, Luigi Framondino al Mercato settimanale, Eleodoro Di Nardo a Manutenzione stradale e Maristella Bonora alla Protezione Civile e Pietro Paolo Marciano al Puc.

“Attento ai tuoi consiglieri” il monito del consigliere Gisella Botticchio al primo cittadino durante l’ultimo consiglio comunale. Messaggio profetico? Proprio l’esponente della Lega ha parlato di questo cambio di deleghe come di una debolezza del sindaco, sotto lo scacco della sua maggioranza.