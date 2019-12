Incidente a Palinuro, feriti tre giovani

Incidente all’alba all’ingresso di Palinuro. Un’auto guidata da un giovane di un comune del Cilento collinare ma residente fuori, tornato per le vacanze di Natale in paese, è andata ad impattare contro una rotatoria. Con lui altre due persone.

Il sinistro è avvenuto all’alba, intorno alle 5; violento l’impatto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Saut di Palinuro e i Carabinieri della stazione di Centola.

I tre sono stati trasferiti all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, per fortuna le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione. I militari stanno accertando la dinamica del sinistro, in particolare è da chiarire perché il giovane abbia perso il controllo della sua auto andando a scontrarsi contro la rotonda.