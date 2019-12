Rutino: gli eventi di Natale entrano nel vivo

E’ pronto a vivere due momenti di grande spettacolo, tra fede, tradizione musica e teatro, il Natale di Rutino. Nel centro del Cilento collinare, infatti, c’è tanta attesa per delle iniziative che sono pronte a regalare momenti emozionanti. Si comincia già questo weekend con il presepe vivente.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Nascette a Novi. Le strade del borgo si trasformeranno in una piccola Betlemme per ospitare la rappresentazione della natività. Si comincia alle ore 18.30 in Piazza Vittorio Veneto. Ad impreziosire l’evento anche le zampogne di Padula.

Il 5 dicembre un’altro importante appuntamento con “La Notte dell’Angelo”, letture drammatizzate di Gaetano Stella ed Elena Parmense. A seguire “Aspettando l’Epifania. The Blues Gospel Somgers”. L’evento prenderà il via alle ore 18.30 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo.