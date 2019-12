A Villa Littorio torna Fòcare, il festival che invita a riflettere su rito, comunità e territorio

L’associazione culturale Sfavilla organizza a Villa Littorio la quinta edizione di Fòcare, festival di pratiche contemporanee volto a riflettere sul rapporto fra rito, comunità e territorio. L’evento si pone l’obiettivo tenere in vita e dare nuova energia alla pratica dell’accensione delle Fòcare, grandi cumuli di legno costruiti agli incroci delle strade e incendiati la sera della vigilia di Natale. Gli abitanti locali insieme agli artisti invitati collaborano per dare vita ad una festa che avrà luogo nel centro storico del paese durante le serate del 21 e il 22 dicembre. Come ogni anno, oltre ad i concerti e le performance non mancherá buon cibo offerto dagli stand gastronomici locali.

Il tema di quest’anno è il Corpo Comune, in riferimento al metodo di sperimentazione artistica adottato per lo sviluppo del progetto iniziato giá all’inizio di Dicembre in forma di residenza artistica. I partecipanti hanno avuto due settimane di tempo per sviluppare un percorso insieme, concentrandosi sullo scambio collettivo di saperi e pratiche, attraversando i luoghi del parco del Cilento, entrando in contatto con le diverse realtá locali e stringendo relazioni con chi vive sul territorio e ne conosce passato e presente. La mostra-evento che risulta da questa esperienza si pone dunque l’obbiettivo di rileggere l’eredità e le specificità della tradizione cilentana ibridandola con nuove sensibilità ed estetiche contemporanee.

CALENDARIO EVENTI

21-22 dicembre a partire dalle ore 21.00

L’ evento si terrà anche in caso di maltempo.

Artisti in residenza:

Alessandro Attardi

Alessandro Caccuri

Fabio Caccuri

Michele Ciccimarra

Nicola Ciccimarra

Nicola Ciuffo

Giuseppe De Gregorio

Nazareno De Santis

Florian Della Cortiglia

Elena Dragonetti

Bianca Maria Fasiolo

Isabel Farina

Daniela Frongia

Nelle Gevers

Antonio Giacometti

Daniele Gregorini

Renato Grieco

Luca Grossi

Dante Maiocchi

Emanuele Marullo

Valeria Khripatch

Alexandra Konochenko

Giuseppe Pascucci

Antonio Pipolo

Ivo Pisanti

Nicola Pisanti

Anna Rizzo

Matilde Sambo

Gaia Tiseo

Rocco Toscano

Annalisa Zegna

Marilena la Manna

Rosita Taurone