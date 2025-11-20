20 Novembre: moriva Ancel Keys, il padre della Dieta Mediterranea

A Pioppi una statua celebra lo scienziato che trasformò il Cilento nel laboratorio del benessere

A cura di Redazione Infocilento
Ancel Keys

Il 20 novembre 2004, a Minneapolis, si spegneva il professor Ancel Keys, considerato uno dei padri della Dieta Mediterranea. Nato il 24 gennaio 1904 a Colorado Springs, fu biologo, fisiologo e nutrizionista presso l’Università del Minnesota. Durante la Seconda guerra mondiale seguì le truppe americane, occupandosi per conto del Ministero di un ampio programma dedicato all’alimentazione.

Dall’Italia al Cilento: la scoperta di un modello alimentare

Negli anni ’50 Keys partecipò al primo Convegno sull’Alimentazione a Roma. In quell’occasione rimase colpito dalla bassa incidenza di malattie cardiovascolari e disturbi gastrointestinali osservata in Campania e a Creta. Per approfondire la correlazione avviò uno studio pilota sulla popolazione di Nicotera, in Calabria.

Nel 1962 si trasferì a Pioppi, frazione di Pollica, nel cuore del Cilento, che divenne il centro delle sue ricerche. Dopo decenni di indagini giunse alla conclusione che un’alimentazione basata su pane, pasta, frutta, verdura, legumi, olio extravergine d’oliva, pesce e pochissima carne fosse la chiave del benessere delle comunità locali. Nacque così la “Mediterranean Diet”, la Dieta Mediterranea, oggi riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio orale e immateriale dell’umanità.

Leggi anche:

Quattro vite spezzate nei cieli del Cilento: il ricordo del 21 novembre 1997
Altavilla Silentina, restyling del campo San Francesco: opere in dirittura d’arrivo
A Castellabate il Premio Nazionale Antonio Pianese 2025: i protagonisti dell’impegno civile e sociale

Un’eredità che vive ancora

I risultati degli studi di Keys furono raccolti nel celebre volume Eat well and stay well (“Mangiar bene e stare bene”), che contribuì a diffondere il modello mediterraneo negli Stati Uniti e nel mondo. Keys visse a Pioppi per circa quarant’anni, fino alla sua morte a 100 anni: un esempio vivente dell’efficacia del suo stesso stile alimentare.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Capannone amianto

Amianto a Salerno: allarme CODACONS per il capannone pericolante nell’area ASI

Il CODACONS Campania lancia l'allarme per un capannone dismesso con coperture in…

Truffe agli anziani

Torna l’allarme truffe negli Alburni: «Fate attenzione»

«Da Corleto Monforte l’appello a non fidarsi di richieste di sconosciuti»

Carmelo Condemi

Eccellenza, trasferte insidiose per Ebolitana e Battipagliese: il Santa Maria si gioca tanto al “Carrano”

Battipagliese ed Ebolitana, sfida a distanza. Il Santa Maria cerca la vittoria…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79