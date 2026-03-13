Weekend al Cinema: grande scelta tra Salerno e Provincia. Tutti i film e gli orari

Con l’arrivo del fine settimana, l’offerta cinematografica tra Salerno e provincia si fa ricca e variegata, spaziando dai grandi blockbuster internazionali alle pellicole d’autore, senza dimenticare l’animazione per i più piccoli. Ecco una guida dettagliata per orientarsi tra sale, film e orari.

Salerno Città: Tra Grandi Multisala e Cinema Storici

Nel capoluogo, The Space Cinema la fa da padrone con una vastissima scelta. Gli amanti del brivido non possono perdere “Scream 7” (ore 17.00, 21.05 e 22.45), mentre per chi cerca l’emozione dei sentimenti c’è “Reminders of Him – La parte migliore di te” con diversi orari (tra cui 18.05, 20.50 e 23.10). Ampio spazio anche all’animazione con “Jumpers – Un salto tra gli animali”.

Sempre a Salerno, il cinema Fatima propone “Il bene comune” (18.00 – 20.00 – 22.00), mentre il San Demetrio proietta “Un bel giorno” (19.30 – 22.00) e il film d’animazione “Jumpers” alle 17.00.

Cava de’ Tirreni e Agro Nocerino-Sarnese

A Cava de’ Tirreni, l’Alambra propone il toccante “Rental Family – Nelle vite degli altri” (ore 17.30) e il successo “Un bel giorno” (19.30 – 21.30). Spostandoci a Nocera Inferiore, il Sala Roma punta su “Jumpers” per il pomeriggio (18.30) e “Un bel giorno” per la serata (20.30 – 22.30). A Pagani, la Multisala La Fenice offre una tripla scelta tra “Jumpers”, “Un bel giorno” e “Il bene comune”.

Pontecagnano e la Valle dell’Irno

Il CineMaximall di Pontecagnano Faiano offre una programmazione continuativa: spicca “Il bene comune” con quattro proiezioni giornaliere (16.45 – 18.50 – 21.00) e “Reminders of Him” (18.45 – 21.00). A Pellezzano, il Cinema Teatro Charlot propone l’apprezzato “Arco – Un’amicizia per salvare il futuro” alle ore 17.00.

Giffoni, Eboli e il Cilento

La cittadella del cinema, Giffoni Valle Piana, vede il Giffoni Multicinema impegnato con “La sposa!” e il film “Arco”. Ad Eboli, il Cine Teatro Italia divide la sua programmazione tra “Un bel giorno” e “Jumpers” (entrambi alle 18.00 e 21.00).

A Vallo della Lucania, presso il De Berardinis, alle ore 17.30 è in programma Jumpers, alle 19.30 Hamnet. A La Provvidenza, invece, c’è “Mission Shelter” alle ore 18.00 e alle ore 21.00.

Al De Filippo di Agropoli (escluso domenica 15 marzo) tre proiezioni: alle 16.00 “Jumpers“; alle 18.00 “Hamnet“, alle 20.30 un bel giorno.

Infine, per chi si trova a sud della provincia, il Nuovo Cinema Iris di Lagonegro proietta “Il bene comune” (17.30 – 19.30 – 21.30), mentre a Marina di Camerota il cinema Bolivar propone “Lavoreremo da grandi” (19.00 – 21.00). A Policastro, presso il Tempio del Popolo in programma “Un bel giorno“: proiezione alle ore 19:00 e 21:00