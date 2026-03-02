Politica

Voto di scambio politico – mafioso: confermata l’assoluzione per Pasquale Aliberti. Inammissibile il ricorso della Procura

Dopo oltre dieci anni si conclude il procedimento a carico dell'amministratore salernitano, cadono tutte le accuse

Ernesto Rocco
Pasquale Aliberti

Finisce il lungo calvario giudiziario per il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. Indagato per voto di scambio politico-mafioso era già stato assolto in primo grado dopo 10 anni di indagine e 7 di processo. La Procura, però, era ricorsa in appello. Risultato? Ricorso inammissibile secondo i giudici salernitani. Grande la soddisfazione per l’amministratore scafatese che per anni ha dovuto difendersi dalle accuse che hanno minato la sua vita politica e personale.

Le reazioni della politica

Diverse le reazioni del mondo politico, a cominciare dal suo partito, Forza Italia. “Dopo oltre dieci anni, si chiude una pagina di storia triste per il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti. Accolgo con soddisfazione la notizia della sua assoluzione, della quale sono sempre stato certo”. Lo dice Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e vice responsabile nazionale Enti Locali del partito.

“È una decisione che restituisce serenità a un amministratore e alla sua comunità, confermando la fiducia nella magistratura e nel principio fondamentale della presunzione di innocenza. In questi anni, il sindaco Aliberti ha continuato a svolgere il proprio ruolo con determinazione e senso di responsabilità verso la città di Scafati, nonostante il peso di una vicenda giudiziaria complessa. Oggi questa assoluzione rappresenta un punto fermo e consente di guardare avanti con rinnovato slancio nell’interesse esclusivo dei cittadini”, aggiunge il deputato salernitano.

Leggi anche:

Cassazione,sì carcere ex sindaco Scafati

“Questa sentenza richiama tutti a una riflessione più ampia sul rispetto delle garanzie e sulla necessità di riforme che rendano il sistema giudiziario più efficiente e giusto. In questo senso, ribadisco il mio convinto sostegno al Sì al referendum sulla giustizia, affinché si possano rafforzare i principi di equilibrio, responsabilità e tutela dei diritti”, conclude Bicchielli.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Giovanni Fortunato

Presunta corruzione a Santa Marina: il sindaco Giovanni Fortunato rinviato a giudizio

Il GUP dispone il rinvio a giudizio per Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, e altri 6 indagati. Al centro dell'inchiesta una tangente da 100mila euro

Raffaele Petta

Salerno, screening gratuito per la fertilità: un’iniziativa per la Festa della Donna

L'8 marzo a Salerno check-up gratuito della fertilità presso il Centro Alesan. Un’iniziativa dei centri d'eccellenza per contrastare l'aumento della sterilità

Disabili

Capaccio Paestum, al via il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche: una città senza ostacoli

Il Comune di Capaccio Paestum avvia l'iter per il PEBA. Scopri come l'Amministrazione Paolino intende abbattere le barriere architettoniche per una città più inclusiva

Stadio Mario Vecchio

Capaccio Paestum, al via il restyling del “Mario Vecchio”: aggiudicati i lavori per oltre 600mila euro

L'Amministrazione Paolino aggiudica l'appalto per la riqualificazione dello storico impianto "Mario Vecchio" a Capaccio Scalo. Nuovi campetti e barriere abbattute

Giuseppe Lanzara

Giuseppe Lanzara alla guida del PD in Provincia: “Lavorerò per risultati tangibili nei territori”

Giuseppe Lanzara è il nuovo Capogruppo del PD nel Consiglio Provinciale di Salerno. Scopri le dichiarazioni e gli obiettivi per il futuro del territorio

Aquara: inaugurata questa mattina la nuova palestra comunale

A prendere parte alla cerimonia tanti amministratori del territorio e il Consigliere Regionale Luca Cascone.

Omicidio Sant'Egidio Monte Albino

Giallo a Sant’Egidio del Monte Albino: muore 60enne in ospedale, fermata la moglie per omicidio

60enne muore dopo il ricovero in ospedale. La Procura ferma la moglie: l'avrebbe colpito con un'arma da taglio

ASL Salerno, Telemedicina per tutti: via agli Ambulatori Virtuali di Comunità

Presentato questa mattina il progetto che coinvolge - per ora - ben 127 comuni dei 158 del salernitano e che si pone come obiettivo quello di aiutare sia le persone più anziane a poter usufruire del servizio di televisita

Teggiano Polizia Municipale

Teggiano: arrivano quattro nuovi agenti di Polizia Municipale

Quattro nuovi agenti e più controlli sul territorio comunale. La soddisfazione del sindaco Di Candia

Dubai

Guerra nel Golfo: la testimonianza dei salernitani bloccati negli Emirati

Salernitani bloccati negli Emirati Arabi Uniti dopo l'attacco nel Golfo. Le testimonianze di Andrea Vento e Italo Santoro sulla sicurezza e la paura a Dubai

Poste San Gregorio Magno

L’ufficio postale di San Gregorio Magno riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione

Nuovi servizi grazie al progetto Polis per i centri con meno di 15mila abitanti

Agropoli: successo per la seconda sfilata di Carnevale

L'edizione 2026 del Carnevale di Agropoli va in archivio con un bilancio estremamente positivo, sigillato dal recupero della sfilata del martedì grasso che ha trasformato le strade cittadine in un palcoscenico a cielo aperto.