Voto di scambio: Alfieri e Picariello rispondono alle domande dei giudici | VIDEO

Franco Alfieri e Mariarosaria Picariello hanno risposto alle domande dei giudici. Questa mattina i due ex amministratori capaccesi sono comparsi davanti al Gip Annamaria Ferraioli e hanno provato a chiarire le loro posizioni.

«Siamo tranquilli – ha commentato l’avvocato di Picariello Marco Nigro – la mia assistita ha risposto alle domande dei giudici e speriamo di avere già nelle prossime ore novità in merito alla misura cautelare». Oggi è comparsa davanti ai giudici anche Stefania Nobili, ex moglie di Roberto Squecco. Quest’ultimo, insieme a Michele Pecora (dipendente comunale) ed Antonio Bernardi, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’indagine

La Procura di Salerno, sotto la guida del procuratore capo Giuseppe Borrelli, ha formulato accuse pesanti nei confronti di Squecco e Alfieri, tra cui scambio politico-elettorale di stampo mafioso. Gli altri indagati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione, porto e cessione di armi da guerra e comuni da sparo, e favoreggiamento personale. Le indagini si concentrano su episodi risalenti al 2023, quando Squecco, dopo essere uscito dal carcere, avrebbe pianificato un’azione punitiva contro Alfieri per presunti impegni elettorali del 2019 non mantenuti.