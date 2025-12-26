Violenza in corsia a Polla: medico del pronto soccorso aggredito durante il turno di notte

Paura nelle prime ore del mattino al pronto soccorso dell’ospedale di Polla, dove un medico è stato vittima di una violenta aggressione mentre era in servizio. L’episodio si è consumato poco prima dell’alba, in un momento di intensa attività del reparto.

La ricostruzione

Un giovane, arrivato in ospedale in condizioni di forte alterazione, avrebbe iniziato a manifestare un comportamento sempre più incontrollabile. Nel giro di pochi istanti la situazione è degenerata: l’uomo si è scagliato contro il sanitario colpendolo ripetutamente con calci e pugni, creando panico tra pazienti e operatori presenti.

Il medico, pur cercando di sottrarsi all’aggressione, ha riportato ferite che hanno richiesto accertamenti e cure. Solo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha consentito di fermare l’azione violenta e ristabilire la calma all’interno della struttura.

Il presunto responsabile è stato denunciato, mentre restano aperti gli approfondimenti sull’accaduto. L’ennesimo episodio di violenza rilancia l’allarme sulle condizioni di sicurezza nei pronto soccorso, contesti sempre più esposti a situazioni critiche, soprattutto nelle ore notturne.