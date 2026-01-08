Violenza domestica a Campagna: 35enne aggredisce la compagna e finisce in carcere

Arrestato a Campagna un 35enne per maltrattamenti in famiglia. L'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Eboli ha evitato il peggio

Carabinieri

Un nuovo episodio di violenza domestica ha richiesto l’intervento risolutivo delle forze dell’ordine. A Campagna, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni, accusato di violenza verso la propria compagna all’interno delle mura domestiche.

L’attività è stata condotta dai militari della Compagnia di Eboli, sotto il coordinamento del capitano Greta Gentili. L’allarme è scattato immediatamente dopo la richiesta di soccorso giunta al numero di emergenza, permettendo ai carabinieri di raggiungere l’abitazione in tempi rapidi e interrompere la condotta violenta.

La dinamica dell’intervento e il trasferimento a Fuorni

. Una volta giunti sul posto e ricostruito il quadro indiziario, i militari hanno proceduto al fermo del 35enne.

Dopo l’espletamento delle formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Fuorni. L’accusa formale a suo carico è quella di maltrattamenti.

Precedenti interventi dei carabinieri di Eboli sul territorio

L’arresto si inserisce in una serie di attività volte al contrasto della violenza domestica nella zona. Solo pochi giorni fa, gli stessi carabinieri erano intervenuti per fermare una lite familiare che poteva degenerare, salvando una donna dall’aggressione del figlio. In quel caso, un uomo di 43 anni aveva tentato di colpire la madre con delle forbici da cucina, rivolgendo la propria furia anche contro la sorella.

