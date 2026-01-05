Arresto a Campagna per maltrattamenti in famiglia: aggredisce madre e sorella con le forbici

Un episodio di violenza domestica si è consumato lo scorso venerdì nel comune di Campagna, dove un uomo di 43 anni è stato tratto in arresto dai militari dell’Arma. L’intervento si è reso necessario a seguito di un’aggressione violenta scaturita, con ogni probabilità, al culmine di un diverbio tra le mura domestiche.

La dinamica dell’aggressione e il tentativo di fuga

Secondo quanto ricostruito, il 43enne avrebbe impugnato delle forbici da cucina nel tentativo di colpire la propria madre. L’azione violenta non si è però limitata a un unico bersaglio: prima di scagliarsi contro la donna, l’uomo aveva infatti rivolto la propria furia verso la sorella. Quest’ultima, tuttavia, è riuscita a sottrarsi all’attacco e a lanciare l’allarme.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto

La richiesta di aiuto ha attivato immediatamente i Carabinieri della locale Stazione, operanti agli ordini del Maresciallo Fabio Pignatiello.

Per il 43enne sono scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato posto in stato di arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.