Violenze in famiglia: due arresti tra Battipaglia e Pontecagnano

Il 27 giugno è stata una giornata intensa per i Carabinieri della provincia di Salerno, impegnati in due operazioni distinte che hanno portato all’arresto di altrettanti uomini per reati legati a violenze in ambito familiare.

Le operazioni

A Battipaglia, i militari della locale stazione, con il supporto della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia, hanno arrestato un 52enne del posto, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito il padre convivente, per poi barricarsi in casa minacciando sia il genitore che i carabinieri intervenuti con armi da fuoco regolarmente detenute.

Sempre nella giornata del 27 giugno, a Pontecagnano, i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 39enne di origine marocchina, con le accuse di maltrattamenti contro familiari o conviventi, tentata estorsione, rapina e lesioni personali gravi. L’uomo, al rifiuto della compagna convivente di consegnargli una somma di denaro, avrebbe reagito con violenza: le ha strappato due collane d’oro dal collo e l’ha colpita con un bastone, provocandole lesioni al braccio.