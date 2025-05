Vini Agropoli 2025: continua il racconto del territorio attraverso le sue cantine vitivinicole

Torna anche quest’anno, presso la Fornace di viale Lombardia ad Agropoli, l’atteso appuntamento con “Vini Agropoli”. Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa che vede insieme Pro Loco Agropoli “Terra & Mare APS”, Cantine di Agropoli, Associazione “La Fornace” e Centro Culturale UP, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con il Comune di Agropoli che ne è promotore, si svolgerà sabato 31 maggio e domenica 1 giugno.

Il programma

Due giornate di degustazioni e cultura enogastronomica con produttori locali, ristoratori e ospiti d’eccezione. Dopo il successo dello scorso anno, si ripropone l’evento dedicato alla promozione delle eccellenze vitivinicole del territorio. “Vini Agropoli” si inserisce in un percorso già avviato da tempo, fatto di incontri, degustazioni, rassegne e partecipazioni a fiere, che hanno contribuito a mettere in vetrina il valore del vino agropolese come elemento identitario e attrattivo.

Il 27 maggio 2025, alle ore 17.30, presso la Fornace, si terrà la presentazione del progetto alla stampa con la partecipazione di ristoratori e operatori HO.RE.CA., dando così l’opportunità di conoscere le caratteristiche professionali delle cantine partecipanti, scoprire le peculiarità dei loro vini e la presentazione di un vero e proprio “Atlante dei Vini di Agropoli”, opportunità di raccolta delle produzioni delle cantine.

L’obiettivo è rafforzare il legame tra chi il vino lo produce e chi lo propone ai clienti. L’evento vede protagonista “Vini Agropoli”, presieduta da Carlo Polito, che mira a creare anche una carta dei vini specifica per i ristoranti e gestori con le etichette delle cantine locali Azienda Agricola Astone, Botti Viticoltori, Tenuta Marchese Cardone, Vallone Scuro Viticoltori Cocozza, Pippo Greco, Marino Viticoltori Agropoli, Viticoltore Politorispondendo alle specifiche richieste, valorizzando così il patrimonio enologico del territorio e offrendo ai clienti un’esperienza sensoriale oggi fortemente richiesta. A seguire, grazie all’esperienza di Andrea Nastro, consulente Marketing e Consigliere della Pro loco “Agropoli Terra & mare APS”, sarà organizzato un orizzontale dedicato alle proposte di Fiano guidato dalla Delegata AIS Cilento Vallo di Diano e Alburni Maria Sarnataro, con la possibilità di scoprire le diverse interpretazioni di questo vitigno da parte delle cantine partecipanti. L’iniziativa si completerà con una due giorni fra le mura della suggestivaFornace il 31 maggio e il 1 giugno dalle 18.00 alle 21.00 in un evento di degustazione aperto al pubblico dedicato alla promozione delle caratteristiche delle cantine e del prodotto vitivinicolo, offrendo un’opportunità concreta di divulgazione e di incontro diretto tra produttori, gestori, turisti e clienti. Le serate saranno accompagnate da iniziative delle Associazioni artistichedel Centro culturale UP e sarà l’opportunità per apprezzare espressioni di arte e tradizione. Ospite d’onore sarà la delegazione del Comune di Cavallermaggiore, città gemellata con Agropoli, che ha già ospitato lo scorso aprile le cantine agropolesi in occasione della rassegna “Gorgonzola a Tavola”, confermando un gemellaggio anche culturale ed enogastronomico.

«Agropoli – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – è ricca di bellezze e di potenzialità, di persone che si dedicano alla terra dalla quale ottengono dell’ottimo vino apprezzato in tutto il mondo. La riproposizione di “Vini Agropoli” rappresenta la continuità di un percorso che vuole far emergere il territorio conosciuto per le sue bellezze naturali, ma forse non abbastanza per quelle enogastronomiche. E ci sono delle vere e proprie eccellenze che meritano di essere raccontate».

«Prosegue la nostra azione – afferma l’assessore al Turismo Roberto Apicella – volta alla promozione del territorio e dell’enoturismo. Così come altri settori che stiamo sviluppando puntiamo a fornire al turista un ventaglio di motivi per venire ad Agropoli che non si fermino solo al periodo estivo ma che si estendano lungo tutto il corso dell’anno. E’ nata una bella sinergia con produttori, ristoratori, associazioni e istituzioni che deve crescere nel tempo per il bene della città e di tutti».

Carlo Polito, referente “Vini Agropoli” spiega: «Questa seconda edizione rappresenta un’evoluzione importante. Vogliamo consolidare la carta dei vini per i ristoranti locali, offrendo ai clienti un’esperienza di qualità, costruita sull’identità e la ricchezza del nostro territorio».».

«La sinergia creata per questo evento tra Ente pubblico e Associazioni di viticoltori e dell’arte e la Pro Loco – sottolinea il Presidente della Pro Loco “Agropoli Terra e Mare Giusy Mariani– rappresenta un valore aggiunto per Agropoli e per le attività in esso esistenti, fondamentale per rafforzare la promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze, in linea con le richieste del mercato e del turismo enogastronomico».

“Vini Agropoli” si conferma così non solo come evento di punta, ma come tappa di un progetto ampio e strutturato per rafforzare la visibilità e il valore delle cantine agropolesi.