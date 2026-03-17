Vigili del Fuoco: a Salerno la visita del Direttore Regionale: 14mila interventi nel 2025

Prima visita ufficiale nei comandi regionali per il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Dirigente Generale ingegner Michele Mazzaro, che nella mattinata di oggi ha raggiunto il Comando provinciale di Salerno.

Gli interventi

Ad accoglierlo il Comandante provinciale, Dirigente Superiore ingegner Domenico De Pinto, insieme al vicario e a tutto il personale operativo e amministrativo, oltre ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni sindacali. Nel corso dell’incontro, il Direttore regionale ha sottolineato l’importanza strategica del territorio salernitano, definendolo una realtà “complessa” per estensione, caratteristiche geografiche e tipologia di interventi richiesti.

Il punto sul lavoro del Comando

Un momento di confronto e condivisione, come evidenziato dal Comandante De Pinto, che ha parlato di un’occasione utile per fare il punto della situazione sul lavoro del comando e sulle principali criticità operative. Significativi i numeri relativi all’attività del 2025: oltre 14.000 interventi complessivi, di cui circa 3.000 legati a incendi.

Numerosi anche gli interventi per la ricerca di persone scomparse e per incidenti, tra cui il tragico episodio avvenuto a Montecorice, costato la vita a due giovani fidanzati. Dati che confermano l’intensità e la varietà delle operazioni quotidiane dei Vigili del Fuoco in una provincia che richiede attenzione costante e una presenza capillare sul territorio.