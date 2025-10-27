Vibonati punta in alto: oltre 500.000 euro per l’impianto sportivo “Valentino Mazzola”

Il Comune di Vibonati ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per il “Completamento e adeguamento dell’impianto sportivo comunale ‘Valentino Mazzola’”. Il progetto, dal costo complessivo di 505.344,29 € , ha come obiettivo quello di rendere la struttura idonea a ospitare attività agonistiche a livello nazionale e internazionale.

Il progetto

L’iniziativa progettuale, redatta dall’Arch. Giuseppe Del Medico, è stata candidata a finanziamento tramite l’Avviso pubblico “Sport Missione Comune 2025” promosso da IFEL – Fondazione ANCI e Cassa Depositi e Prestiti.

L’amministrazione comunale intende valorizzare l’impianto esistente, attualmente utilizzato per attività locali, per renderlo un punto di riferimento sportivo sul territorio.