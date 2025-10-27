Vibonati punta in alto: oltre 500.000 euro per l’impianto sportivo “Valentino Mazzola”

I lavori mirano a rendere la struttura adatta per competizioni nazionali e internazionali, candidandosi per un finanziamento pubblico.

A cura di Maria Emilia Cobucci
Campo calcio

Il Comune di Vibonati ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per il “Completamento e adeguamento dell’impianto sportivo comunale ‘Valentino Mazzola’”. Il progetto, dal costo complessivo di 505.344,29 € , ha come obiettivo quello di rendere la struttura idonea a ospitare attività agonistiche a livello nazionale e internazionale.

Il progetto

L’iniziativa progettuale, redatta dall’Arch. Giuseppe Del Medico, è stata candidata a finanziamento tramite l’Avviso pubblico “Sport Missione Comune 2025” promosso da IFEL – Fondazione ANCI e Cassa Depositi e Prestiti.

Leggi anche:

Cilento: Comuni a caccia di fondi per interventi agli impianti sportivi

L’amministrazione comunale intende valorizzare l’impianto esistente, attualmente utilizzato per attività locali, per renderlo un punto di riferimento sportivo sul territorio.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Incendio Castelcivita-Ottati

Tutela ambiente e rischio idrogeologico: 6 milioni dalla regione Campania

Fondi a favore degli enti delegati allo svolgimento degli interventi su tutto…

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 27 ottobre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Furti ad Altavilla Silentina, il sindaco: «I cittadini non denunciano»

Non si placa l'allarme furti sul territorio, il sindaco invita i cittadini…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79