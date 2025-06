Vibonati : punta alla realizzazione del “Lido Sociale”

Il Comune di Vibonati, guidato dal sindaco Manuel Borrelli, punta alla realizzazione del “Lido Sociale”, un’area balneare aperta al pubblico, attrezzata ed inclusiva, finalizzata all’accoglienza di persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e loro accompagnatori, oltre che destinata alle fasce sociali più fragili della popolazione.

Il progetto

Il “Lido Sociale” rientra tra gli interventi previsti dal progetto “Il Volto delle Emozioni”, ammesso a finanziamento nell’ambito del Bando “Educare in Comune”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri; la realizzazione dell’azione “Lido Sociale” e della colonia estiva è affidata alla cooperativa sociale “Il Sentiero Soc. Coop. Sociale Onlus”, in qualità di soggetto partner operativo del progetto.

La cooperativa aveva richiesto l’individuazione di un’area demaniale idonea da destinare all’attuazione del “Lido Sociale”; l’Ente, ha pertanto, individuato, a seguito di appositi sopralluoghi e verifiche tecniche, un’area ritenuta conforme alle finalità socio-educative del progetto, in quanto idonea a garantire l’accessibilità, la sicurezza e la piena fruibilità da parte di persone con disabilità e soggetti svantaggiati, promuovendo l’inclusione e la partecipazione alla vita comunitaria.