Vibonati, al via il bando contro l’erosione costiera: finanziamento record da oltre 5 milioni di euro

L’Amministrazione comunale di Vibonati ha annunciato ufficialmente la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori finalizzati al contrasto dell’erosione costiera. Si tratta di una problematica che, nel corso degli ultimi anni, ha impattato in maniera significativa sul litorale del territorio, rendendo necessario un intervento deciso e strutturale.

Il progetto esecutivo è stato elaborato dallo Studio Discetti ed è seguito dal Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, Giuseppe Ferrigno. L’opera rappresenta un intervento strategico mirato non solo alla tutela dell’ambiente e alla messa in sicurezza dell’arenile, ma anche alla salvaguardia delle attività economiche strettamente connesse alla balneazione e al turismo locale. Una volta espletate le procedure di aggiudicazione, l’avvio dei cantieri segnerà una fase decisiva per la riqualificazione e la protezione della costa.

La soddisfazione dell’amministrazione e le parole del sindaco

Il Sindaco e l’intera Amministrazione comunale hanno accolto con grande favore questo passaggio burocratico fondamentale. Il Primo Cittadino ha voluto sottolineare come la pubblicazione del bando «costituisca un risultato atteso dalla cittadinanza e frutto di un lungo lavoro tecnico-amministrativo».

L’intervento permetterà di arginare i fenomeni erosivi, proteggere le infrastrutture costiere esistenti e restituire valore al patrimonio naturale del Comune.

Un finanziamento storico dalla regione Campania

L’operazione è resa possibile grazie al finanziamento più ingente mai ottenuto dal Comune di Vibonati: l’importo complessivo ammonta a 5 milioni e 570 mila euro. Tali risorse sono state stanziate dalla Giunta Regionale della Campania, guidata dal Presidente Vincenzo De Luca, confermando l’importanza strategica attribuita alla salvaguardia del litorale cilentano.