Viabilità, chiuso il ponte sulla SP 447 tra Futani e Massicelle: al via le verifiche strutturali

Chiuso, su disposizione della Provincia di Salerno, il ponte situato lungo la Strada Provinciale 447 nel tratto che collega i centri di Futani e Massicelle. Tale chiusura si è resa necessaria per consentire ai tecnici provinciali di effettuare approfondite verifiche sulla tenuta e sulla sicurezza strutturale dell’infrastruttura.

La chiusura

Si tratta di una chiusura temporanea, che comporterà inevitabili disagi per residenti e pendolari che quotidianamente utilizzano quell’arteria. La Provincia invita pertanto gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata in prossimità del cantiere e a servirsi dei percorsi alternativi indicati sul posto.

A renderlo noto sulle loro pagine istituzionali sono le autorità locali, le quali raccomandano prudenza e collaborazione durante l’intero periodo di chiusura