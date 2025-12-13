Il Vescovo Calvosa in visita nelle aziende del territorio: una iniziativa per promuovere la sicurezza sul lavoro

L’iniziativa “L’Albero della Sicurezza”, nasce con l’obiettivo di rafforzare nella comunità locale la consapevolezza delle normative e delle buone pratiche indispensabili a garantire luoghi di lavoro sicuri e salubri

A cura di Chiara Esposito
Monsignor Vincenzo Calvosa

L’Ufficio di Pastorale Sociale per i Problemi Sociali e del Lavoro, insieme al Progetto Policoro, al MLAC (Movimento Lavoratori di Azione Cattolica) e all’Associazione SOS Antiusura e Antiracket di Salerno, promuove un evento dedicato alla diffusione della cultura della sicurezza negli ambienti professionali.

L’iniziativa

L’iniziativa, intitolata “L’Albero della Sicurezza”, nasce con l’obiettivo di rafforzare nella comunità locale la consapevolezza delle normative e delle buone pratiche indispensabili a garantire luoghi di lavoro sicuri e salubri.

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione che coinvolge diversi aspetti della vita sociale e lavorativa, con particolare attenzione ai diritti dei lavoratori, alla prevenzione degli infortuni e al contrasto di ogni forma di sfruttamento e illegalità.

Presente il Vescovo Calvosa

A presiedere l’evento sarà il Vescovo, che offrirà un segno concreto di impegno verso il mondo produttivo del territorio attraverso la visita ad alcune aziende situate nella zona industriale delle Mattine di Agropoli.

La tappa nelle realtà produttive sarà anche occasione per un confronto diretto con gli industriali locali: un dialogo volto a condividere sfide, necessità e possibilità di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La giornata proseguirà con un pranzo conviviale presso l’azienda MGR, durante il quale il Vescovo incontrerà gli operai, sottolineando ancora una volta la volontà di mantenere un legame diretto con chi vive quotidianamente la realtà lavorativa.

