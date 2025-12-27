Vallo Scalo: interventi sull’alveo del torrente per la sicurezza del territorio

Un intervento mirato a ridurre le criticità legate alle piene e a garantire maggiore sicurezza

A cura di Chiara Esposito

Proseguono a Vallo Scalo le attività di tutela del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico.

Gli interventi

In questi giorni è stata completata la pulizia e la manutenzione dell’alveo del torrente che attraversa la frazione, un intervento mirato a ridurre le criticità legate alle piene e a garantire maggiore sicurezza, soprattutto in concomitanza con periodi di piogge intense.

La soddisfazione del primo cittadino di Castelnuovo Cilento

A darne notizia è il sindaco di Castelnuovo Gianluca D’Aiuto, che ha sottolineato l’importanza di una cura costante dei corsi d’acqua come strumento fondamentale di prevenzione.

La manutenzione dell’alveo rappresenta infatti un’azione concreta per assicurare il corretto deflusso delle acque e limitare i rischi per il territorio e per i cittadini.

Interventi di prevenzione

Secondo l’amministrazione comunale, interventi di questo tipo non vanno considerati esclusivamente sotto il profilo tecnico, ma come un investimento diretto sulla tranquillità e sul benessere della comunità.

La prevenzione, in questo senso, diventa parte integrante di una più ampia strategia di protezione ambientale e di gestione responsabile del territorio.

