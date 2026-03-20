Vallo di Diano: volontariato e amore per gli animali, l’impegno dell’Oipa parte dai più piccoli

Un gesto semplice, ma dal valore profondo: trasmettere alle nuove generazioni il rispetto e l’amore verso gli animali. È questo lo spirito che anima l’iniziativa promossa dalla sezione del Vallo di Diano dell’OIPA, protagonista di un incontro educativo con i bambini della scuola dell’infanzia di Teggiano, inlocalità Pantano.

L’iniziativa

Una giornata speciale, fatta di sorrisi, curiosità e tanta dolcezza, durante la quale i più piccoli hanno potuto avvicinarsi al mondo degli animali, imparando fin da subito quanto sia importante prendersene cura, rispettarli e proteggerli. Un’esperienza che lascia il segno e contribuisce a formare cittadini più consapevoli e sensibili.

“Per noi volontariato è anche questo”, sottolinea Enrica Ferricelli, rimarcando l’importanza di seminare valori fondamentali già in tenera età. L’obiettivo è chiaro: costruire una cultura del rispetto che parta dai banchi di scuola e si diffonda in tutta la comunità.

L’obiettivo

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra volontari e istituzioni scolastiche, resa possibile anche grazie all’impegno delle volontarie e insegnanti Assunta Tropiano e Rossella Pascuccio, che hanno accompagnato i bambini in questo percorso educativo.

Dalla sezione del Vallo di Diano dell’OIPA arriva anche un auspicio, che altre scuole del territorio possano seguire questo esempio, aprendo le porte a progetti simili capaci di unire educazione, empatia e amore per gli animali.

Un piccolo passo per i bambini di oggi, ma un grande investimento per la società di domani