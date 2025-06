Vallo della Lucania, video virale mostra uomo armato sul balcone: paura tra i residenti

Ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e sta circolando rapidamente il video di un uomo affacciato al balcone della propria abitazione con in mano una pistola. L’episodio pare sia verificato nel pomeriggio di ieri in via Francesco Cammarota, nel centro abitato di Vallo della Lucania.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe esploso alcuni colpi, circostanza che ha immediatamente generato allarme tra i cittadini presenti nella zona. Diversi testimoni hanno allertato le forze dell’ordine, consentendo l’intervento da parte degli agenti della Tenenza dei Carabinieri di Vallo della Lucania.

Indagini in corso

Sono in corso le verifiche da parte delle autorità per chiarire la dinamica dell’accaduto.