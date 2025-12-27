Vallo della Lucania, stadio “Giovanni Morra”: collaudo positivo della Lnd

Il comune di Vallo della Lucania ha ricevuto conferma della regolarità dell’impianto, elemento che chiarisce in modo definitivo l’esito del collaudo

Il sopralluogo per il collaudo del campo sportivo “Giovanni Morra” di Vallo della Lucania, effettuato dalla lega nazionale dilettanti (Lnd), ha avuto esito positivo.

Il sopralluogo

L’esito ufficiale della verifica è pervenuto martedì 23 dicembre, al comune di Vallo della Lucania, confermando la regolarità del terreno di gioco. la comunicazione certifica il buon esito delle operazioni di controllo svolte dalla lnd e attesta la conformità del campo ai requisiti richiesti.

Impianto regolare

Alla luce del riscontro formale, risultano prive di fondamento eventuali affermazioni contrarie, che non trovano riscontro negli atti ufficiali trasmessi all’ente comunale. Il comune di Vallo della Lucania ha dunque ricevuto conferma della regolarità dell’impianto, elemento che chiarisce in modo definitivo l’esito del collaudo e pone fine a ogni incertezza sullo stato del campo sportivo “Giovanni morra”.

