Vallo della Lucania: scontro sulla Cilentana, auto si ribalta

Un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 18 Cilentana, nel tratto compreso tra Pattano e Vallo della Lucania, nei pressi della Clinica Cobellis. Due vetture, una Renault Megane e un Fiat Doblò, si sono scontrate causando il ribaltamento dell’auto su cui viaggiavano una madre e la figlia.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, coordinati dal caporeparto Gianpiero Barbuto, che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto alle operazioni necessarie per liberare la carreggiata.

Nonostante la violenza dell’impatto, non si registrano feriti gravi. La donna che si trovava a bordo del veicolo ribaltato è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale San Luca in codice giallo per accertamenti. Illesa la figlia.

I carabinieri della locale stazione hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e regolare la viabilità, rallentata per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.