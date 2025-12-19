Vallo della Lucania: regali e sorrisi per i piccoli pazienti del “San Luca”

Questa mattina i ragazzi di "Melissa Animazione" si sono recati in corsia per salutare i piccoli degenti e portare loro dolcetti, caramelle e qualche calza

A cura di Antonio Pagano

Si avvicina Natale e il gruppo “Melissa Animazione” ha deciso di portare regali e sorrisi ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

L’iniziativa

Questa mattina i volontari Melissa, Roberta e Nicola, vestite da clown e muniti di tanta allegria si sono recati, come ogni anno nel periodo natalizio, in corsia, per salutare i piccoli degenti e portare loro dolcetti, caramelle e qualche calza.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico che va avanti da 10 anni a questa parte, l’obiettivo rimane quello di fare trascorrere qualche momento di leggerezza ai piccoli pazienti.

